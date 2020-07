iPhone 12 Pro to smartfony, które powinniśmy zobaczyć we wrześniu. W ciągu ostatnich dni pojawiły się nowe plotki i przecieki, które wniosły nowe informacje na temat planów Apple. Jest już niemal pewnym, w pudełkach z nowymi iPhone’ami zabraknie ładowarek i słuchawek. Zobaczmy więc, co już do tej pory wiadomo.

iPhone 12 Pro zadebiutuje w dwóch wersjach. Wraz z dwoma tańszymi telefonami z iOS, które zostaną pozbawione dopisku Pro w nazwie. Ostatnio mogliśmy zobaczyć wariant Max na zdjęciach makiety. Poznaliśmy także inne szczegóły związane z planami Apple. Rzućmy sobie na to okiem.

Mocny procesor Apple A14 Bionic z 4 lub 6 GB RAM

Apple A14 Bionic trafi do smartfonów iPhone 12 Pro, jak i do dwóch tańszych telefonów. Sam procesor będzie ten sam, ale różnice mają występować w rozmiarze pamięci RAM. Droższe smartfony mają dostać jej 6 GB. Natomiast tańsze 4 GB. Z pewnością wpłynie to na wydajność i będzie to w szczególności widoczne w benchmarkach. W zwykłym użytkowaniu większej różnicy nie będzie.

Znamy pojemności baterii

Apple już certyfikowało baterie do nowych telefonów i tak iPhone 12 Pro Max ma otrzymać akumulator o pojemności 3687 mAh. Będzie on więc mniejszy względem poprzednika. W modelach z 6,1-calowym ekranem będzie to 2775 mAh. Natomiast w tym najmniejszym, który ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala, będzie to 2277 mAh.

Bez ładowarki i słuchawek

Apple zamierza pozbawić modele iPhone 12 ładowarki i słuchawek. Opakowanie przez to ma być mniejsze i wygląda na to, że firma rzeczywiście zdecydowała się na tak odważny ruch. Wiemy, że do pudełek trafi jednak nowy kabel z Lightning i USB C. Będzie on w oplocie i możecie go zobaczyć na poniższych zdjęciach.

iPhone 12 Pro dostanie sensor LIDAR

Dziś już wiemy, że Apple planuje rozbudować aparat w modelach iPhone 12 Pro o sensor Lidar. To element, który dodano już w kamerze tegorocznych iPadów Pro. Rozwiązanie to nie ma trafić do tańszych telefonów. Tam podobno nadal będą umieszczone na wyspie tylko dwa obiektywy. Wiemy, że optykę ma dostarczyć Largan i będzie ona wysokiej jakości. Ponadto ma pojawić się nagrywanie wideo w jakości 4K UHD w 120 lub nawet 240 fps.

Apple robi co może, aby premiera odbyła się we wrześniu

Apple spotkało się dużymi problemami w trakcie projektowania telefonów iPhone 12. Dochodziło do licznych opóźnień. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie odbędzie się premiera. Obecnie firma nadrabia stracony czas. Nowe informacje mówią o tym, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Jednak mówi się raczej o drugiej połowie tego miesiąca, a nie pierwszej jak to było przed laty. Natomiast w sklepach smartfony miałyby pojawić się w październiku. Tyle informacji dostarczyły nam ostatnie dni. Kolejne z pewnością przyniosą kolejne.

źródło: opracowanie własne