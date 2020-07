Samsung Galaxy Note 20 dostanie aparat z ciekawymi funkcjami

Samsung Galaxy Note 20 ostatnio ujawnił nam wygląd na wideo. Wiemy też, że flagowiec Koreańczyków ma otrzymać konkretny aparat. W sieci pojawiły się informacje, które obejmują nowe funkcje kamery. Pojawią się nowe rozwiązania, jak i ulepszenia obejmujące dotychczasowe opcje. Na co więc można liczyć?

Aparat z modelu Samsung Galaxy Note 20 pozwoli nagrywać wideo w jakości 8K UHD i tutaj pojawi się nowy format. Będzie to 21:9. Następnie mamy możliwość wskazania mikrofonu w trakcie nagrywania filmu. Będzie można także wybrać taki, który został podłączony przez USB lub Bluetooth. Opcja Single Take ma zostać udoskonalona względem tego, co znamy z modeli S20. Ma pojawić się m.in. możliwość wyboru czasu od 5 do 15 sekund.

Aparat smartfona Samsung Galaxy Note 20 dostanie także inne, nowe funkcje

To tylko część z nowości, których się doszukano. Możemy się domyślać, że w rzeczywistości będzie ich jeszcze więcej. Zapewne jeszcze przed premierą modeli Galaxy Note 20, która odbędzie się 5 sierpnia na Unpacked, poznamy więcej szczegółów. Na razie na więcej informacji przyjdzie nam poczekać.

Samsung Galaxy Note 20 to nie jedyny nowy produkt, który zobaczymy na Unpacked. Spodziewamy się także składanych smartfonów Z Fold 2 i Z Flip 5G. Następnie mamy słuchawki bezprzewodowe Buds Live oraz nowe smartwatche Watch 3. Nie powinno też zabraknąć tabletów Tab S7.

