iPhone 12 ma dostać konkretny aparat i dowiadujemy się, że Apple zdecydowało się na obiektywy Largan. Będzie to optyka klasy premium, która zwiększy możliwości kamery. Dostawy elementów dopiero się rozpoczną. Tak więc nie można wykluczyć, że produkcja modeli iPhone 12 rzeczywiście będzie nieco opóźniona.

iPhone 12 zbliża się wielkimi krokami, choć wiemy, że w produkcji mają pojawić się pewne opóźnienia. Zdaje się to potwierdzać nowy raport. Obejmuje on aparat i obiektywy, które zamierza wykorzystać gigant z Cupertino. Ma to być wysokiej klasy optyka dostarczona przez firmę Largan.

Apple planuje wykorzystać obiektywy Largan w tylnych kamerach modeli iPhone 12. Wykorzystanie tych elementów ma sprawić, że aparat będzie pozwalał robić lepsze zdjęcia i zwiększą się ogólne możliwości z zakresu fotografowania. Dostawy komponentów planowane są jeszcze w tym miesiącu. Choć to i tak później niż przed laty.

Largan będzie dostarczać obiektywy dla modeli iPhone 12 od połowy lipca

Apple teoretycznie już powinno odbierać dostawy takich komponentów. Largan będzie jednak je dostarczać od połowy lipca, ale największe ilości mają trafiać pomiędzy wrześniem i listopadem. W poprzednich latach wypadało w okresie sierpień-październik. Ming Chi Kuo nie twierdzi jednoznacznie, że jest to związane z opóźnieniami dla smartfonów iPhone 12. W rzeczywistości tak pewnie jest.

Ciągle nie wiadomo, czy Apple zaprezentuje modele iPhone 12 we wrześniu. Jeśli nie uda się w tym konkretnym miesiącu, to pewnie debiut i tak odbędzie się najpóźniej w pierwszej połowie października. Masowa produkcja nowych telefonów jeszcze nie ruszyła. Ma to nastąpić w najbliższych tygodniach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło