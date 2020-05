Google Maps to bardzo popularna aplikacja, którą użytkuje wiele osób. Czy znacie jednak najlepsze sztuczki, triki i funkcje tego oprogramowania? W tym artykule wybraliśmy ciekawe porady, które z pewnością warto znać i stosować. Zobaczmy więc, co takiego skrywa Google Maps i kiedy warto z tego korzystać.

Google Maps to aplikacja, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie telefonu. Co nie powinno dziwić, bo jest to bardzo użyteczne narzędzie. Oprogramowanie skrywa różne ciekawe triki, sztuczki i ukryte funkcje, które nie każdy zna. W tym artykule zebraliśmy dla was te porady, które wykorzystają w praktyce właściciele telefonów zarówno z Androidem, jak i iOS.

Współdzielimy lokalizację ze znajomymi

Jedną z ciekawych funkcji Google Maps jest możliwość współdzielenia lokalizacji ze znajomymi. Jest to bardzo proste. W tym celu dotykamy nasz awatar i następnie wybieramy opcję Udostępnianie lokalizacji. Następnie dotykamy Udostępnij lokalizację. Następnie wybieramy opcję określającą czas. Może to być 1 godzina lub moment, w którym wyłączymy. Nasz znajomy otrzyma powiadomienie z informacją o położeniu, które zostanie wyświetlone w Mapach.

Włączamy tryb incognito

Google Maps od jakiegoś czasu pozwala włączyć tryb incognito, czyli prywatności. W ten sposób można wyłączyć zbieranie wielu informacji na naszym koncie. Jest to opcja, która przypadnie do gustu nie tylko osobom ceniącym sobie własne dane. Również wtedy, kiedy po prostu chcemy, aby jakieś szczegóły nie zostały zapisane. Tak więc dotykamy nasz awatar i wybieramy opcję Włącz tryb incognito. Po chwili w miejscu awataru pojawi się specjalna ikonka informująca o trybie prywatności. Oczywiście, w dowolnej chwili można to wyłączyć.

Google Maps pozwala unikać opłat drogowych

W trakcie nawigacji najchętniej szukamy takich tras, aby uniknąć opłat na drogach. W Google Maps jest to możliwe. Możemy zmusić aplikację do tego, aby wytyczała takie trasy, gdzie nie trzeba będzie płacić za przejazd. Można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia i następnie Nawigacja. W sekcji Opcje trasy należy wybrać opcję Unikaj opłat.

Włączamy dark mode dla trybu nawigacji

Jeśli preferujemy dark mode w trybie nawigacji, również w trakcie nawigowania z Google Maps za dnia, to można go włączyć na stałe. Tryb ciemny można aktywować udając się do sekcji Ustawienia i Nawigacja. Tam w sekcji Wyświetlanie i Kolorystyka trzeba wskazać NOC. Zmiany po chwili się pojawią.

Korzystamy w nawigacji pieszej z Live View AR

Google Maps jakiś czas temu otrzymało funkcję AR w nawigacji pieszej. To opcja Live View, która pozwala w trakcie nawigowania korzystanie z możliwości, które daje rozszerzona rzeczywistości. W ten sposób na ekranie aplikacji pojawia się pogląd z obiektywu aparatu smartfona i dodatkowe wskazówki. Live View na razie znajduje się w fazie beta, ale już teraz jest całkiem przydatnym narzędziem. Najlepiej wypróbować to samemu włączając kontrolką na dole w trakcie nawigowania pieszo.

Dodajemy przystanki na trasie

Google Maps to aplikacja, która pozwala wytyczać trasy i już jakiś czas temu otrzymała możliwość dodawania przystanków przed wyznaczonym celem. To opcja przydatna w szczególności w trakcie dłuższych podróży. Jak z niej korzystać? W trakcie planowania trasy trzeba dotknąć menu trójkropka i wśród dostępnych opcji wskazać Dodaj przystanek.

Z szeroką ofertą telefonów komórkowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne