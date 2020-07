iPhone 12 ma otrzymać w pudełku tylko przewód z końcówkami Lightning i USB C. Jeśli wierzyć nowym przeciekom, to Apple zaprojektowało nowy kabel. Na łamach społecznościówki Weibo opublikowano zdjęcia. Co ciekawe, będzie on miał plecioną osłonkę. Podobną do tej, którą ma zasilający dla głośnika HomePod.

iPhone 12 jest obecnie w ogniu przecieków. Jak dobrze wiemy, Apple zamierza w tym roku zrezygnować w pudełkach ze słuchawek oraz ładowarki. Poza telefonem znajdzie się tam tylko przewód z końcówkami Lightning oraz USB C. Co ciekawe, wygląda na to, że będzie to zupełnie nowy kabel.

Na łamach serwisu Weibo opublikowano zdjęcia, które widzicie poniżej. Prezentują one nowy kabel z USB C i Lightning, który rzekomo Apple ma umieścić w pudełkach telefonów iPhone 12. Widać, że ma on plecioną osłonkę, której wcześniej firma w tych przewodach nie stosowała. Rozwiązanie znamy jednak z kabla zasilającego głośnik HomePod czy ThunderBolt Pro.

Nowy kabel z Lightning i USB C dla modeli iPhone 12 może być trwalszy



Przewody Apple to zmora użytkowników telefonów z iOS. Często lubią się psuć i ich wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Pozostaje wierzyć, że kabel mający trafić do pudełek smartfonów iPhone 12 nie będzie miał tych wad. Widzimy też, że ma grubość lekko przekraczającą 3 mm. Długość to 1,05 m.

Wiemy też, że iPhone 12 ma dostać nową ładowarkę o mocy 20 W. Jednak w pudełku jej nie znajdziemy. Trzeba będzie ją zakupić osobno. Premiery nowych smartfonów z iOS spodziewamy się we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło