iPhone 12 Pro Max to smartfon, który będzie większy od poprzednika. Wygląda jednak na to, że bateria pod obudową ma być mniejsza. Nowe akumulatory Apple są już certyfikowane i znaleziono dokładnie trzy nowe. Wynika to z faktu, że iPhone’ów 12 będzie cztery, ale dwa modele będą w tych samych rozmiarach.

iPhone 12 Pro Max to smartfon, który ma dostać ekran o przekątnej 6,7 cala. Będzie więc większy od poprzednika. Wiele osób liczyło więc na to, że bateria też otrzyma większą pojemność. Cóż, wygląda na to, że tak się jednak nie stanie. Apple umieści w tym telefonie nieco mniejszy akumulator względem modelu z poprzedniego roku. Plany producenta ujawniają nam urzędy odpowiedzialne za nadawanie certyfikatów.

Trzy nowe akumulatory Apple zostały dostrzeżone m.in. na stronach 3C i Demko. Ukrywają się one pod nazwami A2471, A2431 oraz A2466. Ta ostatnia bateria znajdzie się pod obudową modelu iPhone 12 Pro Max. Jej pojemność nominalna to 3687 mAh. Tak więc mniej w porównaniu do smartfona z 2019 roku.

Nie tylko bateria modelu iPhone 12 Pro Max będzie mniejsza

Bateria dla smartfona iPhone 12 Pro z 6,1-calowym ekranem też będzie mniejsza. Jej pojemność to 2775 mAh. W najmniejszym telefonie, który otrzyma 5,4-calowy wyświetlacz, ma to być 2227 mAh. Pamiętajmy jednak, że ten model będzie bardzo kompaktowy. Jego wielkość jest mniejsza od aktualnego SE.

Apple wprowadzi także nową ładowarkę o mocy 20 W, którą widzicie poniżej. W pudełkach telefonów iPhone 12 rzekomo jej nie będzie. Tak więc to opcjonalne akcesorium, które trzeba będzie dokupić. To urządzenie też było certyfikowane przez 3C.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło