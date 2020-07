OnePlus Nord dostanie aplikacje Google. Telefon i Wiadomości

OnePlus Nord jest już blisko i dowiadujemy się, że otrzyma aplikacje Google. Będą to Duo, Wiadomości i Telefon Google. Tak więc zastąpią one te starsze do komunikacji, które firma stosowała w nakładce OxygenOS. OnePlus zaprezentuje smartfona Nord już za dwa dni. Debiut odbędzie się dokładnie w dniu 21 lipca.