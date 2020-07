OnePlus Nord 5G to smartfon, który jest blisko. Premiera już za kilka dni. Producent postanowił jednak już teraz potwierdzić dane techniczne. Specyfikacja nowego telefonu obejmie procesor Snapdragon 765G nawet z 12 GB pamięci RAM i ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Będzie też poczwórny aparat.

OnePlus Nord 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się 21 lipca. Specyfikacja wyciekała do sieci już wcześniej, a ostatnio zobaczyliśmy sprzęt na filmie. Teraz producent postanowił potwierdzić najważniejsze dane techniczne. Nowy telefon chińskiej marki zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, co OnePlus Nord ma zaoferować.

OnePlus Nord 5G dostanie ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Częstotliwość próbkowania zwiększono do 180 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 765G. Będzie on wspomagany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Tak więc w tańszym modelu spodziewajmy się 8 GB.

Producent potwierdził też, że OnePlus Nord 5G ma aparat z głównym sensorem Sony IMX586 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP, kamerkę 5 MP do makro i czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat to połączenie sensora 32 MP i obiektywu z szerokim kątem. Znane dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

OnePlus Nord 5G – dane techniczne

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4115 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z OxygenOS

