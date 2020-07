OnePlus Nord 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Carl Pei postanowił ujawnić wygląd oraz design telefonu. CEO marki zaprezentował go na filmie z rozmową przeprowadzoną z Marquesem Brownlee. Specyfikacja nadchodzącego średniaka OnePlusa wyciekła do sieci już wcześniej.