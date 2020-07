Samsung Galaxy S30 Ultra będzie flagowcem, który Koreańczycy zaprezentują w okolicy lutego 2021 roku. Plotki mówią o tym, że może dostać naprawdę duży ekran. Producent pod uwagę bierze trzy opcje. W dwóch z nich jest to wyświetlacz o przekątnej przekraczającej 7 cali. Telefon może być jeszcze większy od poprzednika.

Samsung Galaxy S30 Ultra to flagowiec, którego premiery spodziewamy się zimą 2021 roku. Nowa seria już pojawiała się w przeciekach. Teraz jeden z leakerów opublikował informacje, które obejmują ekran telefonu. Nadchodzący smartfon Koreańczyków z półki premium może być naprawdę duży. Na razie jednak konkretne decyzje nie zapadły.

Samsung obecnie bierze pod uwagę możliwość umieszczenia w modelu Galaxy S30 Ultra trzech różnych paneli AMOLED. Najmniejszy ekran ma przekątną na poziomie 6,911 cala, a więc bardzo podobną do poprzednika. Pozostałe dwa mają jednak ponad 7 cali. Są to dokładnie 7,076 lub 7,095 cala. Jaka zapadnie decyzja, to okaże się z czasem.

Samsung Galaxy S30 Ultra będzie gotowy już za kilka miesięcy

Wbrew pozorom czasu nie ma zbyt wiele. Producent musi podjąć konkretne decyzje już całkiem niedługo. Projekt sprzętowy smartfona Samsung Galaxy S30 Ultra, jak i dwóch tańszych modeli, zostanie zamknięty już jesienią. W listopadzie tego roku wszystko będzie musiało być dopięte na ostatni guzik. Po to, aby zimą mogła ruszyć produkcja.

Tak jest co roku i spodziewajmy się, że w tym będzie podobnie. Samsung Galaxy S30 Ultra ma być gotowy na czas i nic nie wskazuje, aby premiera miała się przeciągnąć. Podobnie jest z nowymi iPhone’ami. Apple pokazuje je we wrześniu, ale są one gotowe już wiosną.

