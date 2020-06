Chrome na Androida – triki, sztuczki i funkcje, które warto znać

Chrome na Androida to popularna przeglądarka, który ma różne funkcje. Skrywa też triki i sztuczki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje, triki i wskazówki dla Google Chrome. Sprawdźcie więc, czy znacie wszystkie te opcje.

Chrome na Androida to bezapelacyjnie najpopularniejsza przeglądarka internetowa na smartfony z platformą Google. Aplikacja skrywa różne triki, funkcje oraz sztuczki. W tym artykule zebraliśmy najlepsze wskazówki i porady, które z pewnością warto znać. Dzięki nim praca z programem będzie wygodniejsza i praktyczniejsza.

Włączamy dark mode

Dark mode to jedna z najciekawszych opcji Google Chrome na Androida, z której warto korzystać. Oszczędza ona oczy i na telefonach z ekranami wykonanymi w technologii OLED jest w stanie także zmniejszyć zużycie energii. W celu aktywacji trybu ciemnego trzeba udać się w aplikacji do sekcji ustawień. Tam do Motywy, gdzie należy wybrać Ciemny. Można też skorzystać z ustawienia domyślnego, gdzie przeglądarka będzie dostosowywać się pod kątem wyboru w systemie.

Dodajemy lub usuwamy przycisk strony domowej

Google Chrome pozwala na bardzo szybki dostęp do strony startowej. Tam znajduje się wyszukiwarka i skróty do najczęściej odwiedzanych witryn. Możemy ją włączyć bez opuszczania danej karty. Jest to możliwe za sprawą ikonki domku umieszczonej w lewym górnym narożniku. Można ją dodać lub usunąć i jest to możliwe w sekcji Ustawienia oraz Strona Główna.

Chrome na Androida pozwala wyszukać frazę w Google po jej dotknięciu

Przeglądając strony internetowe możemy natrafić na frazę, o której będziemy chcieli uzyskać więcej informacji. W przeglądarce Chrome na Androida jest to bardzo proste. Wystarczy tylko zaznaczyć dany tekst i chwilę go przytrzymać. Po chwili wyświetli się na dole okienko z wynikami wyszukiwania z Google. Bardzo wygodne i praktyczne.

Zamykamy szybko kartę

Jeśli w Chromie na Androida chcemy zamknąć szybką daną kartę, to jest pewna wskazówka, która pozwala to szybko zrobić. W tym celu wystarczy tylko przytrzymać przycisk do przełączania się pomiędzy kartami (około jednej sekundy). Po chwili wyświetli się menu i na samej jego górze znajduje się opcja Zamknij kartę.

Korzystamy z wersji uproszczonej

To opcja, która może się przydać w trakcie korzystania z Chrome’a, gdzie nie mamy stałego dostępu do Wi-Fi lub też dostępny internet pozostawia trochę do życzenia. Aktywacja trybu sprawia, że przeglądarka szybciej wczytuje strony i w tym czasie zużywa nawet do 60 proc. mniej danych. Te najwolniejsze witryny są przepisywane, aby ładowały się szybciej. Z funkcji nie skorzystamy jednak w trybie incognito.

Skalujemy tekst na stronach

Chrome na Androida pozwala także dostosować wielkość tekstu. To przydatna funkcja, która jest częścią opcji z zakresu ułatwień dostępności. Po aktywacji, co można zrobić w sekcji Ustawienia i Ułatwienia dostępu, wystarczy tylko dwukrotnie dotknąć dany akapit. Ten następnie zostanie przeskalowany do zadanej wielkości.

Z szeroką ofertą telefonów komórkowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najciekawsze opcje dla Messengera

źródło: opracowanie własne