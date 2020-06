Huawei Enjoy 20 Plus to nowy średniak Chińczyków, którego premiera jest blisko. Smartfon według plotek ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Wiemy już, że Huawei Enjoy 20 Plus dostanie procesor MediaTek Dimensity 800. Spodziewajmy się także ekranu z odświeżaniem obrazu w 90 Hz oraz wbudowanego modemu 5G.

Huawei Enjoy 20 Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe informacje wskazują na to, że debiut odbędzie się w przyszłym miesiącu. W sierpniu model zostanie oficjalnie zaprezentowany i niedługo po tym trafi do sprzedaży. Co już wiemy o tym telefonie?

Huawei Enjoy 20 Plus dostanie procesor MediaTek Dimensity 800 oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Następnie mamy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. SoC ma być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność 4200 mAh.

Wiemy też, że Huawei Enjoy 20 Plus otrzyma poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor otrzyma matrycę 48 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w 16-megapikselowej jakości. Znane dane techniczne smartfona Huawei Enjoy 20 Plus znajdziecie poniżej.

Huawei Enjoy 20 Plus – dane techniczne

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor MediaTek Dimensity 800

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI

źródło