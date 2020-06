Vivo Watch to nowy smartwatch, który szykuje chiński gigant rynku smartfonów. Firma idzie więc w ślady Xiaomi, Oppo i innych producentów telefonów. Premiera Vivo Watch może być nieodległa, bo sprzęt dostrzeżono na stronie urzędu 3C. Tam gadżet był certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu.