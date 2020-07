OnePlus Nord 5G to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera jest bardzo blisko. W końcu mamy okazję zobaczyć go na zdjęciach, które pochodzą z wideo. Teaser ujawnia nam wygląd modelu OnePlus Nord 5G i ten rzeczywiście ma ekran z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Rzućmy sobie na to okiem.