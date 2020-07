Oppo A12s to nowy smartfon chińskiej marki, który trafia do portfolio. Tym razem jest to model z niższej półki cenowej za nieco ponad 100 dolarów. Telefon ma podwójny aparat fotograficzny oraz procesor MediaTek Helio P35. Ponadto Oppo A12s ma 6,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. To panel z wcięciem z łezką.