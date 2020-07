OnePlus Nord 5G to smartfon, który można już zamawiać. Choć jeszcze nie odbyła się oficjalna premiera. Do tej pory cena modelu OnePlus Nord nie była znana. Teraz pojawiły się informacje na ten temat i wiemy, że ma być niższa od 500 dolarów lub euro. To oznacza, że pewnie w Europie cena wyniesie 499 euro.

OnePlus Nord 5G to smartfon, który jest już blisko. Producent nawet uruchomi limitowaną przedsprzedaż, która to w Polsce obecnie jest zakończona. Następna okazja nadarzy się 8 lipca. Pytanie tylko: jaka będzie cena tego telefonu? Zdaje się, że w końcu ją poznajemy.

Modele 8 i 8 Pro są po prostu drogie. Takich kwot chiński producent jeszcze sobie nie życzył. Jednak cena OnePlus Nord 5G ma być niższa. Z informacji dostrzeżonych na Instagramie wynika, że będzie mniejsza od kwoty 500 dolarów/euro. Tak więc jest niemal pewnym, że w Europie wyniesie 499 euro.

Cena OnePlus Nord 5G całkiem atrakcyjna, ale to nie flagowiec

Pamiętajmy, że OnePlus Nord 5G nie będzie flagowcem, jak to jest w przypadku modeli 8. To smartfon z tak zwanej wyższej półki średniej i takie też zaoferuje wyposażenie. Wiemy, że ma dostać ekran z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 765 i 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Ponadto urządzenie dostanie wysokiej klasy panel AMOLED. Powinien on wyświetlać obraz w 90 Hz.

