OnePlus Nord to smartfon, którego premiera jest blisko. Wraz z nim zobaczymy słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds, co producent dziś potwierdził. Wiemy, że będzie to zestaw typu TWS, ale na dokładne szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Debiut obu produktów jest jednak blisko, bo odbędzie się za kilka dni.