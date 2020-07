Galaxy M51 to nowy średniak marki Samsung, którego premiera jest blisko. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do debiutu. Częściowa specyfikacja pojawiła się już wcześniej. Zobaczmy więc, co Samsung Galaxy M51 ma mieć do zaoferowania. Sercem modelu jest procesor Snapdragon 675.