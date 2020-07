Redmi K30 Ultra to nadchodzący smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Lu Weibing opublikował na łamach Weibo zdjęcie i przekazał, że prezentuje ono nowy model telefonu. Nie ujawniając jednak, który dokładnie. Wygląda jednak na to, że jest to właśnie Redmi K30 Ultra, bo jego debiutu spodziewamy się wkrótce.