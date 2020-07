iOS 14 i Android 11 wprowadzą nowe emoji, które pochodzą z aktualizacji Unicode 12. Apple i Google postanowili je zaprezentować. Pojawi się ponad 100 nowych obrazków, a zupełnie nowych emotek będzie ponad 60. Zostaną one udostępnione z czasem. Najpierw spodziewajmy się ich w Androidzie 11, a potem na iPhone’ach.

iOS 14 i Android 11 dostaną nowe emoji. Pochodzą one z aktualizacji Unicode 13. Z okazji światowego dnia emotek Apple i Google postanowili ujawnić obrazki, które planują wprowadzić do własnych systemów. Spodziewajmy się ich dopiero za jakiś czas. Wiadomo też, że najpierw powinny zostać dodane w zielonym robocie.

Unicode 12 wprowadzi zupełnie nowe emoji i tych będzie ponad 60. Wśród nich są bumerang, pinata, ninja, serce, płuca i wiele więcej. Apple doda własne do iOS 14 wraz z aktualizacją i wiemy, że w nowym systemie jest też wyszukiwarka. Android 11 powinien dostać je trochę wcześniej. Możliwe, że będą one dostępne od razu wraz z premierą platformy, którą Google planuje na wrzesień.

Nowe emoji z systemów iOS 14 i Android 11

Poniżej możecie zobaczyć nowe emoji, które wprowadzą systemy Android 11 i iOS 14. Różnią się one od siebie wizualnie, co znamy już od lat. Niestety, na jednolity wygląd na dowolnej platformie pewnie nie ma co prędko liczyć i trzeba się z tym pogodzić. Apple i Google stosują różne wzornictwo pod tym kątem.

Nowe emoji pewnie pojawią się w trzeciej becie systemu Android 11. W przypadku Apple trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Jak co roku, zostaną one pewnie wprowadzone wraz z jedną z pomniejszych aktualizacji. Pewnie będzie to iOS 14.1 lub 14.2.

Przeczytaj także: Najlepsze triki dla komunikatora Messenger

źródło