Lenovo Legion Pro to smartfon do gier, którego debiut jest blisko. Premiera urządzenia odbędzie się 22 lipca. Tego samego dnia zobaczymy model ASUS Rog Phone 3. Tymczasem mamy okazję obejrzeć oficjalne rendery. Pojawiła się także specyfikacja techniczna Lenovo Legion Pro. Rzućmy sobie na to okiem.

Lenovo Legion Pro ma ekran bez notchy i wysuwaną kamerkę 20 MP do selfie, ale umieszczoną inaczej niż w innych telefonach. Z tyłu mamy też ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Wyświetlacz to panel OLED o odświeżaniu obrazu w 144 Hz. Sercem smartfona będzie procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Wiemy też, że Lenovo Legion Pro ma baterię o pojemności 5050 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy aż 90 W. Nie zabraknie też stereofonicznych głośników oraz modemu 5G. Sprzęt z pewnością zapowiada się ciekawie. Znane dane techniczne telefonu znajdziecie poniżej.

Lenovo Legion Pro – dane techniczne

Ekran o nieznanej przekątnej, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz

8-tdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus z GPU Adreno 650

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

Kamerka 20 MP do selfie

Aparat fotograficzny 64 + 16 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 5050 mAh



Wi-Fi 802.11ax



Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem 5G

Dual SIM

Złącza USB C

stereofoniczne głośniki

Android 10 z nakładką producenta

