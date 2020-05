Lenovo Legion – tak wygląda nowy smartfon do gier

Lenovo Legion to nowy smartfon do gier, którego premiera jest bardzo blisko. W sieci pojawiły się rendery pochodzące z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć Lenovo Legion zarówno z przodu, jak i tyłu obudowy. Trzeba przyznać, że sprzęt wygląda całkiem niecodziennie.

Lenovo Legion to smartfon do gier, który został już potwierdzony. Wiemy, że jego premiera jest blisko. Tymczasem serwis źródłowy uzyskał grafiki, które widzicie w tym artykule. W ten sposób mamy okazję zobaczyć nowe urządzenie.

Lenovo Legion wyglądem przypomina wiele innych smartfonów do gier. Obudowy takich urządzeń nawiązują designem do sprzętu komputerowego dla graczy i nie inaczej jest w tym przypadku. Widać, że ekran ma wąskie ramki. Ponadto można dostrzec nietypowo umieszczony aparat fotograficzny na pleckach modelu z podwójną diodą doświetlającą LED. Co ciekawe, telefon otrzyma dwa złącza USB C. Nie zabraknie także stereofonicznych głośników.

Lenovo Legion otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Spodziewamy się także pamięci RAM typu LPDDR5. Wiemy też, że aparat fotograficzny ma główny sensor 64 MP. Znane, ale ciągle niekompletne dane techniczne smartfona Lenovo Legion znajdziecie poniżej.

Lenovo Legion – dane techniczne

Ekran o nieznanej przekątnej, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz

8-tdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

Kamerka 20 MP do selfie

Aparat fotograficzny 64 + 16 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 5050 mAh



Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem 5G

Dual SIM

Złącza USB C

Android 10 z nakładką producenta

źródło: XDA-Developers