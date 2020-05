Samsung Galaxy S30 otrzyma procesor Exynos 1000 i może to być pierwszy SoC Koreańczyków, gdzie znajdzie się GPU AMD oparty na RDNA. Takie plany ogłoszono już wcześniej. Teraz doszukano się wyników benchmarków i te są naprawdę obiecujące. W przypadku obliczeń graficznych widać bardzo dużą przewagę względem Adreno 650 ze Snapdragona 865.

Poniżej widać wyniki z części testów. Exynos 1000 z GPU AMD w banchmarkach Aztech pokazuje blisko trzy razy wyższą przewagę nad układem Snapdragon 865. Jeśli ten procesor trafi do smartfonów Samsung Galaxy S30, to będą to naprawdę bardzo mocne telefony. Do premiery pozostało jednak sporo czasu.

Samsung Galaxy S30 z SoC Exynos 1000 dopiero za kilka miesięcy

Nie ukrywajmy, ale na premierę smartfonów Samsung Galaxy S30 trochę poczekamy. Zadebiutują one dopiero w pierwszym kwartale 2021 roku. Pewnie w lutym, a więc pozostało jeszcze dziewięć miesięcy. Do tego czasu telefony będą jeszcze obiektem wielu przecieków.

Projekty sprzętowe modeli Galaxy S30 Samsung powinien mieć domknięte jesienią. Zazwyczaj nowe modele z serii S są gotowe pod kątem hardware w okolicy listopada. Niedługo po tym powinniśmy ujrzeć pierwsze rendery, które ujawnią nam wygląd nadchodzących flagowców. Na więcej informacji trzeba będzie na razie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło