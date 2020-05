Firefox 76.0 to najnowsza wersja popularnej przeglądarki, która debiutuje w finalnej odsłonie. Mozilla jeszcze nie udostępniła wykazu zmian. Jednak znany nowości wprowadzone w becie z tym numerem Zobaczmy więc, co nowego wprowadza Firefox 76.0. Pojawiają się udoskonalenia obejmujące generowanie haseł.

Firefox 76.0 w finalnej wersji pojawił się na serwerach Mozilli. Wkrótce program stanie się oficjalny i wtedy zobaczymy, co nowego wprowadziła Mozilla. Jednak część nowości znamy już teraz. Dzięki wykazowi zmian dołączonemu do bety tej wersji aplikacji. Rzućmy sobie na to okiem.

Firefox 76.0 – co nowego

Firefox 76.0 wprowadza zmiany w trybie picture-in-picture, który udostępniono jakiś czas temu. Podwójne kliknięcie miniodtwarzacza spowoduje uruchomienie okna w trybie pełnoekranowym. Następnie mamy usprawnienia obejmujące generowanie haseł na różnych stronach oraz nowe ostrzeżenia przy zapisywaniu loginów na stronach, które miały jakiś wyciek danych. Ponadto dostęp do informacji na stronie about:logins w Windows i macOS teraz będzie wymagać uwierzytelnienia użytkownika w momencie, gdy nie zostało ustawione hasło główne.

Domyślamy się, że Firefox 76.0 wprowadza coś jeszcze, o czym Mozilla nie wspomniała w wykazie zmian dla wersji beta. Co nowego to będzie? O tym przekonamy się już wkrótce. W momencie publikacji tego tekstu nowej przeglądarki nie było jeszcze w mechanizmie do automatycznego aktualizowania. Można ją jednak znaleźć na serwerach firmy.

