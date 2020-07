Mi Band 4C to tania opaska Xiaomi, która debiutuje na kolejnych rynkach. Kiedy możemy spodziewać się jej w Polsce? Udało nam się uzyskać pewne informacje w tej kwestii. Cóż, wygląda na to, że nad dostępność opaski Xiaomi Mi Band 4C w kraju nie ma co prędko liczyć. Jest jednak szansa, że to urządzenie kiedyś się pojawi.