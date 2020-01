Nowe emoji na 2020 rok będą częścią Unicode 13, które zostanie udostępnione później w tym roku. Emotki pojawią się z czasem w systemach iOS 14 oraz Android 11. Jednak zobaczymy je dopiero za kilka miesięcy. Jednak już teraz mamy okazję obejrzeć każdy z nowych obrazków i zobaczyć, co nas czeka.

Nowe emoji na 2020 rok obejmują dokładnie 117 nowych obrazków. Wśród nich są okno, pułapka na myszy, mamut, hak, piła, serce, płuca, lustro, akordeon, bumerang, moneta, pickup, różdżka magika, wrotki, oliwka, doniczka z rośliną, miś polarny, bóbr czy czarny kot. Będą też nowe buźki. Jednak tylko dwie i są to uśmiechnięta twarz z łzą oraz przebrana buzia. Wszystkie nowe obrazki widzicie poniżej.

Nowe emoji na 2020 rok w iOS 14 i Android 11 dopiero w drugiej połowie roku

Niestety, na nowe emotki trochę poczekamy. Z informacji przekazanych przez emojipedię wynika, że pojawią się one w iOS 14 w okolicy października lub listopada. Android 11 ma je dostać trochę wcześniej. W wersji beta nowe emoji mają zostać wprowadzone w sierpniu. Nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na ich dostępność. Będzie to część aktualizacji Unicode do wydania z numerem 13.

