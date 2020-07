Mi 10 Pro Plus – flagowiec Xiaomi może dostać ceramiczną obudowę

Mi 10 Pro Plus to nowy flagowiec Xiaomi, którego spodziewamy się w tej połowie roku. Jest bardzo możliwe, że smartfon dostanie ceramiczną obudowę. Sugeruje to sam CEO firmy, Lei Jun, który opublikował kilka postów na Weibo. Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma otrzymać wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Flagowiec Xiaomi Mi 10 Pro Plus już pojawiał się w przeciekach. Plotki mówią o tym, że jego premiera odbędzie się w tej połowie 2020 roku. Tymczasem CEO firmy, Lei Jun, chce nam coś przekazać. Wygląda na to, że obudowa będzie ceramiczna. Zdaje się to też potwierdzać jeden ze sprawdzonych w przeszłości leakerów.

Lei Jun na łamach Weibo opublikował kilka postów ze zdjęciami Mi Miksa 2 w ceramicznej obudowie. Urządzenie ma trzy lata, ale CEO firmy w jednym z wpisów zapytał fanów, co myślą o powrocie do takiego designu. Tak więc wszystko wskazuje na to, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie dostępny w takiej wersji. Pewnie jednak nie tylko.



Ceramiczny flagowiec Xiaomi Mi 10 Pro Plus pewnie nie będzie jedynym

Domyślamy, że ceramiczny wariant Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie jednym z dwóch. Oczywiście tym droższym smartfonem. Natomiast w przypadku tańszej opcji obudowa pewnie będzie ze szkła. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma już dostać nowy procesor Qualcomma, którym jest Snapdragon 865 Plus. Spodziewajmy się także udoskonalonych aparatów fotograficznych. Pełna specyfikacja smartfona na razie jeszcze nie wyciekła. Na więcej informacji trzeba poczekać.

