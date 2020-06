Mi 10 Pro Plus to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w tym roku. Smartfon ma być najlepszym w ofercie chińskiego producenta. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma otrzymać aparat fotograficzny oferujący nawet 120-krotny zoom. Urządzenie zapowiada się ciekawie i pewnie jego cena nie będzie niska.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec chińskiej marki, który w plotkach pojawia się pierwszy raz. Informacje na jego temat uzyskał jeden z serwisów z Państwa Środka. Wygląda na to, że producent szykuje się do tego, aby powalczyć o klientów z ostatnim telefonem Huawei, czyli modelem P40 Pro+. Co ma zaoferować ten smartfon?

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma dostać konkretny aparat fotograficzny, który ma zapewnić nawet 120-krotny zoom cyfrowy oraz 12-krotny optyczny. Następnie mamy ekran, który zaoferuje odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Nie zabraknie również szybkiego ładowania baterii z wykorzystaniem ładowarki o mocy 65 W. Zapowiada się ciekawie, ale na razie trzeba będzie poczekać na potwierdzenie tych plotek także z innego źródła.

Data premiery Xiaomi Mi 10 Pro Plus na razie tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 10 Pro Plus na razie jest tajemnicą. Na razie nie wiemy także, kiedy miałaby odbyć się premiera. Pewnie w drugiej połowie tego roku, ale choć przybliżony termin debiutu też pozostaje niewiadomą. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Cena zapewne nie będzie niska i przekroczy kwotę 5 tys. juanów.

