ZenFone 7 Pro i Asus ZenFone 7 to dwa nowe smartfony Tajwańczyków, których premiera jest blisko. Co ciekawe, Snapdragon 865 Plus zostanie umieszczony tylko w jednym z tych modeli. Tańszy telefon otrzyma starszy procesor dla flagowców. Będzie to Snapdragon 865 z pierwszej połowy tego roku. Debiut już za kilka dni.

Asus ZenFone 7 Pro i ZenFone 7 to dwa smartfony, których premiery spodziewamy się już 22 lipca. Tak więc zobaczymy je za kilka dni. Tymczasem do sieci przedostają się nowe przecieki. Dowiadujemy się, że jednak tylko jeden z modeli otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Spodziewajmy się go tylko w droższym telefonie.

Asus ZenFone 7 bez dopisku Pro otrzyma procesor Snapdragon 865. To układ Qualcomma, który gościł we flagowcach z pierwszej połowy 2020 roku. Wiemy, że nowszy chip z dopiskiem Plus trafi także do nowego smartfona do gier Tajwańczyków. To ROG Phone 3, którego premiera odbędzie się w tym samym czasie.

Asus ZenFone 7 Pro z układem Snapdragon 865 Plus będzie bardzo wydajny

Snapdragon 865 Plus to bardzo wydajny procesor. Nowy flagowiec marki Asus będzie więc początkowo jednym z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Oczywiście, niedługo pojawi się więcej modeli z tym układem. Wśród nich są także Lenovo Legion i Samsung Galaxy Note 20.

