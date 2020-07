OnePlus Nord to telefon, którego premiera odbędzie się 21 lipca. Na temat tego urządzenia wiemy już sporo. Cena nie ma przekroczyć kwoty 500 euro, a tymczasem jest możliwe, że Chińczycy szykują coś ekstra. To smartfon, który może być jeszcze tańszy. Rąbka tajemnicy uchyla nam baza benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono tajemniczy sprzęt.

OnePlus BE2028, bo tak kodowo nazywa się smartfon, który został znaleziony w Geekbench, ma procesor Qualcomm Snapdragon 690, a więc i także modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Następnie mamy 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Oczywiście, z autorską nakładką OxygenOS. Poniżej zrzut ekranowy z benchmarku.

Model BE2028 pewnie będzie tańszy od OnePlus Nord

Wiemy, że OnePlus Nord otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 765G, a więc mocniejszy SoC. W tajemniczym modelu będzie to wspomniany Snapdragon 690, a to pozwoli na jeszcze niższą cenę. Plany producenta nie są nam jednak znane. Nie wiadomo, czy to urządzenie też zostanie pokazane w tym miesiącu. Możliwe, że trafi do oferty dopiero później, co warto mieć na uwadze.

