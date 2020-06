iPhone 12 może być pierwszym smartfonem Apple, który nagra wideo w jakości 4K przy 120 fps. Ma to potwierdzać kod iOS 14 beta 1, który dostępny jest dla deweloperów. Jak dobrze wiemy, w modelach iPhone 12 Pro mają pojawić się ekrany z odświeżaniem 120 Hz. Dodanie więc nowego trybu dla filmów 4K ma sens.

iPhone 12 Pro ma dostać ekrany z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Tymczasem w kodzie iOS 14 beta 1, który w zeszłym tygodniu został udostępniony deweloperom, mają znajdować się dowody na to, że pojawi się ulepszenie dla nagrywania wideo w jakości 4K UHD. Takie filmy będzie można rejestrować także w 120 fps.

Obecnie Apple w jakości 4K UHD pozwala na nagrywanie przy maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Zwiększenie do 120 fps z pewnością ma sens, skoro w modelach iPhone 12 Pro mają pojawić się ekrany odświeżające obraz w 120 Hz. Jedno z drugim wydaje się łączyć w całość. Na tym nie koniec, bo iOS 14 beta z pewnością skrywa też inne nowości związane z nadchodzącymi telefonami.

iOS 14 beta skrywa więcej informacji o modelach iPhone 12

Im bliżej będziemy premiery i Apple będzie udostępniać kolejne wersje iOS 14 beta, tym więcej dowiemy się o tym, co planowane jest z myślą o telefonach iPhone 12. Tak było przed laty. Zwłaszcza ostanie wersje poglądowe, czyli niemal finalne oprogramowania, dostarczą nam najwięcej informacji. Na to trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. iPhone 12 zostanie zaprezentowany w okolicy września tego roku. Do tego czasu nowe smartfony Apple będą jeszcze obiektem wielu innych przecieków.

źródło: Twitter