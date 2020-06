iPhone 12 z SoC Apple A14 Bionic zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Jednak już latem rozpocznie się składanie telefonów. Zanim to jednak nastąpi, to najpierw musi zostać uruchomiona produkcja podzespołów. W tym procesorów i nowy raport wskazuje na to, że w przypadku nowego układu firmy z Cupertino nastąpi to przed końcem miesiąca.

Apple A14 Bionic dla modeli iPhone 12 będzie masowo wytwarzany już od końca czerwca. Wynika to z faktu, że już latem potrzeba będzie milionów układów, które to następnie trafią pod obudowę telefonów. Wiemy, że produkcją zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Układy będą powstawać z wykorzystaniem 5-nm litografii.

iPhone 12 z Apple A14 Bionic ma być potężnym smartfonem

Zmniejszenie litografii w Apple A14 Bionic sprawi, że firma może upakować znacznie więcej tranzystorów, co przełoży się na duże zwiększenie wydajności. Zresztą, już starsze przecieki mówiły o tym, że układ dla smartfonów iPhone 12 będzie bardzo wydajnym SoC o wielkiej mocy. Możemy się domyślać, że tak właśnie będzie.

iPhone 12 w każdej wersji otrzyma układ Apple A14 Bionic. Wiemy jednak, że różnica będzie w przypadku pamięci operacyjnej RAM. W modelach Pro ma to być 6 GB. Natomiast w dwóch tańszych po 4 GB.

źródło: Digitimes