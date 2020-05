HomePod – triki, sztuczki i wskazówki, które warto znać

HomePod to głośnik inteligentny, który Apple wprowadziło do oferty w 2018 roku. Urządzenie pozwala na naprawdę wiele i oferuje różne ciekawe opcje, triki oraz funkcje. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze sztuczki, wskazówki i porady związane z użytkowaniem tego sprzętu. Rzućmy sobie na nie okiem.

Przekazywanie muzyki z iPhone’a

Jeśli słuchacie muzyki na iPhonie, to w prosty sposób możecie ją przerzucić na głośnik z menu AirPlay. Jeśli jednak HomePod znajduje się w zasięgu waszej ręki, to można to zrobić znacznie szybciej i prościej. W tym celu trzeba tylko zbliżyć iPhone’a do głośnika. Po chwili na ekranie telefonu wyświetli się komunikat o tym, że zawartość zostaje przekazana na HomePoda. Szybko i wygodnie.

HomePod pozwala odbierać i wykonywać połączenia

HomePod to głośnik, który służy nie tylko do słuchania muzyki czy podcastów. Dzięki integracji z Siri pozwala na o wiele więcej. Z powodzeniem może posłużyć do odbierania połączeń telefonicznych lub ich wykonywania. Pierwszą czynność wykonamy poleceniem „Hey Siri, answer the phone”. Natomiast połączenie da się wykonać mówiąc „Hey Siri, call nazwa_kontaktu”. Można też wysyłać wiadomości lub poprosić głośnik o odczytanie tych przychodzących na iPhone’a.

Zadbaj o automatyczne aktualizacje

HomePod, jak wiele innych urządzeń Apple, co jakiś czas otrzymuje aktualizacje oprogramowania. Do tej pory udostępniono już kilka takich uaktualnień, Jeśli chcecie zadbać o to, aby były one instalowane automatycznie, to można to zrobić. W tym celu trzeba tylko udać się do aplikacji Dom i stuknąć w ikonkę domu. Następnie trzeba przejść do sekcji Uaktualnienia i włączyć opcję Instaluj automatycznie.

Kontroluj dostęp do urządzeń

Głośnik HomePod może również pełnić rolę hubu dla urządzeń inteligentnych zgodnych z HomeKit. Tutaj można zadbać o kontrolę nad dostępem. Zrobimy to w aplikacji Dom (ponownie stukając ikonkę domku) i udając się do sekcji Dostęp (głośniki i TV). Tu można wskazać, jak będzie można uzyskiwać dostęp. Do wyboru jest kilka opcji widocznych poniżej.

Strumieniuj muzykę ze Spotify

HomePod najlepiej integruje się z Apple Music. Jednak Spotify również pozwala strumieniować muzykę bezpośrednio z aplikacji do głośnika. Wystarczy tylko dotknąć opcję AirPlay na karcie odtwarzania i wybrać więcej urządzeń. Potem należy wskazać głośnik Apple.

Powiedz Siri , czy lubisz piosenkę lub nie

Jeśli często słuchacie muzyki poprzez rekomendacje, to warto tutaj podpowiedzieć Siri, co sądzi się o danym utworze. Można go polubić lub nie. W tym celu trzeba powiedzieć „Hey Siri, I like this” lub „Hey Siri, I don’t like this”.

Zablokuj treści dla dorosłych

Normalnie słuchamy różnej muzyki i czasem może ona być nieodpowiednia dla dzieci. Jeśli macie rodzinę i wasze pociechy również korzystają z HomePoda, to tu warto zablokować treści dla dorosłych. Wtedy głośnik nie odtworzy tak oznaczonych utworów muzycznych. Można to zrobić dotykając ikonkę HomePoda na głównym ekranie aplikacji Dom i przechodząc do sekcji ustawienia. Tam należy wyłączyć opcję Odblokuj treści dla dorosłych.

Z bogatą ofertą produktów Apple zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Jak najlepiej wykorzystać słuchawki AirPods

źródło: opracowanie własne