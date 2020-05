OnePlus Z 5G to nadchodzący smartfon Chińczyków, którego premiera ma odbyć się w maju. Dowiadujemy się, że ma otrzymać procesor, który znajdzie się także w modelach Google Pixel 5. To układ Qualcomma, gdzie wcześniejsze plotki mówiły o tym, że OnePlus Z 5G dostanie SoC MediaTeka. Ma być jednak inaczej.

OnePlus Z 5G był już obiektem wielu przecieków. Początkowo pojawiał się w plotkach jako model 8 Lite. Jednak ostateczna nazwa ma być inna. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma ten sam procesor, który znajdzie się w smartfonach Google Pixel 5. Ma to być Snapdragon 765.

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że OnePlus Z 5G otrzyma układ SoC firmy MediaTek i miał to być jeden z procesorów Dimensity. Jednak nowe informacje sugerują, że będzie to jednak Qualcomm Snapdragon 765. Przy okazji pojawi się modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Google w telefonach Pixel 5 chce wykorzystać ten chip z racji oszczędności. Snapdragon 865 jest znacznie droższy.

OnePlus Z 5G jeszcze przed modelami Google Pixel 5

Wiemy, że premiera modelu OnePlus Z 5G ma odbyć się latem tego roku. Plotki mówią o lipcu. Na smartfony Google Pixel 5 poczekamy dłużej. Zapewne do września lub października. Do momentu debiutu pojawi się jeszcze wiele nowych informacji. Jest to w zasadzie tylko kwestią czasu.

źródło: Twitter