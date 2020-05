ColorOS 7 oparte na systemie Android 10 trafia na kolejne smartfony Oppo. W końcu mamy okazję zobaczyć, jak to będzie wyglądać w Polsce. Firma udostępniła harmonogram dla różnych rynków, który obejmuje także nasze państwo. Zobaczmy więc, które telefony Oppo dostaną ColorOS 7 w kraju oraz kiedy ma to nastąpić.

ColorOS 7 oparty na systemie Android 10 w finalnej wersji jest już udostępniany na różne telefony. W drodze jest także aktualizacja z numerkiem 7.1. Tymczasem mamy okazję zobaczyć, jak to będzie wyglądało w Polsce. Firma udostępniła harmonogram dla Europy i innych rynków. My skupimy się tylko na tym, co dotyczy naszego kraju.

Te smartfony Oppo dostaną aktualizację ColorOS 7 w Polsce

Oppo Reno 10X Zoom – w czerwcu

Oppo Reno – w czerwcu

Oppo RX17 Pro/R17 Pro – w czerwcu

Oppo Find X – w trakcie udostępniania

Oppo A5 2020/A9 2020 – w lipcu

Oppo Reno 2 – w czerwcu

Oppo Reno Z – w czerwcu

Oppo Reno 2 Z – w czerwcu

Oppo R15 Pro – w lipcu

Oppo A91 – w sierpniu

Tak prezentuje się harmonogram aktualizacji do systemu Android 10 z nakładką ColorOS 7 dla smartfonów Oppo w Polsce. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że aktualizacja może pojawiać się etapami. Ponadto sytuacja może wyglądać inaczej na telefonach zakupionych u operatorów sieci komórkowych. W tym przypadku uaktualnienie może zostać udostępnione w późniejszym terminie.

