OnePlus Z 5G to nowy smartfon chińskiej marki, który będzie tańszym modelem. Teraz dowiadujemy się, kiedy odbędzie się premiera. Jeśli plotki są prawdziwe, to urządzenie zadebiutuje w lipcu. To oznacza, że OnePlus Z 5G zostanie wprowadzony do oferty na kilka miesięcy przed droższymi modelami z serii 8T.