Google Pixel 5 doczekał się nowego przecieku. W sieci pojawił się render. Prezentuje on smartfona, którego mogliśmy zobaczyć z tyłu już wcześniej. Jeśli firma zdecydowała się na taki design, to raczej kiepski wybór. Tak zaprojektowany aparat w Google Pixel 5 wygląda po prostu źle i z pewnością można to zrobić lepiej.

Google Pixel 5 w wersji XL pozował ostatnio na zdjęciu. Teraz to samo źródło udostępniło render, który widzicie poniżej. Nie pochodzi on zapewne z oficjalnych materiałów prasowych producenta, bo na te jest po prostu zbyt wcześnie. Od premiery dzieli nas pewnie ponad pół roku i na oficjalne grafiki przyjdzie czas.

Widzimy, że Google Pixel 5 ma przód podobny do poprzednika. Choć sama góra nad ekranem zdaje się być węższa względem modeli z 2019 roku. Następnie mamy aparat fotograficzny. Tak, to kamera, której nie da się ot tak po prostu odzobaczyć. Wygląda to fatalnie. Pozostaje wierzyć, że nie jest to finalny projekt smartfona.

Google Pixel 5 na razie na etapie prototypów

Na szczęście Google Pixel 5 obecnie znajduje się na etapie prototypów. To oznacza, że firma ma jeszcze czas na podjęcie decyzji i wybierze jednak coś innego. Aparat z pewnością można lepiej zaprojektować, co widać po telefonach konkurencji. Tu wygląda to źle.

Google Pixel 5 ostatnio pod taką nazwą został dostrzeżony w AOSP. Będzie tu pojawiać się coraz częściej, bo prace będą postępować. Premiery spodziewamy się dopiero w okolicy września lub października. Do tego czasu pojawi się jeszcze mnóstwo przecieków.

źródło: Twitter