Galaxy BudsX to słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy ze smartfonami Samsung Galaxy Note 20. W sieci pojawiły się nowe plotki, które planowane funkcje. Słuchawki Samsung Galaxy BudsX będą mogły działać na zasadzie autonomicznego odtwarzacza muzyki. To oznacza, że mogą mieć także wbudowaną pamięć na pliki.

Galaxy BudsX to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, które są w drodze. Powinniśmy je zobaczyć ze smartfonami Galaxy Note 20, a więc latem tego roku. Tymczasem w sieci doszukano się nowych informacji. Te mogą ujawniać nam planowane dla tego gadżetu funkcje.

Co ciekawe, we wnioskach patentowych związanych z Galaxy BudsX pojawia się także klasyfikacja wśród urządzeń typu odtwarzacze MP3. To oznacza, że nowe słuchawki bezprzewodowe mogą zaoferować możliwość odtwarzania muzyki przechowywanej lokalnie. Jeśli tak będzie, to powinniśmy również oczekiwać wbudowanej pamięci na dane. Będzie to ciekawe rozwiązanie, bo wtedy nie będzie potrzeby noszenia telefonów.

Oczywiście, w dobie streamingu taka funkcjonalność zapewne nie będzie najpopularniejsza. Jednak część użytkowników słuchawek Samsung Galaxy BudsX może to docenić. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Do premiery pozostało co najmniej kilka miesięcy.

Samsung Galaxy BudsX i Galaxy Note 20 z premierą latem

Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 ma zadebiutować bez opóźnień. Pomimo pandemii premiera cały czas planowana jest na lato tego roku. Domyślamy się, że debiut odbędzie się w sierpniu. Dokładny termin nie jest jednak jeszcze znany, bo na tego typu informacje jest zbyt wcześnie. Wtedy też powinny zostać zaprezentowane słuchawki bezprzewodowe Galaxy BudsX.

źródło: ITHome