Galaxy Buds 2 to słuchawki bezprzewodowe, których Samsung nie pokazał z modelami S20. Pojawiły się tylko ulepszone z dopiskiem plus w nazwie. Te zupełnie nowe są jednak w przygotowaniu. Co ciekawe, mają kształt fasolki. W sieci pojawiły się rendery prezentujące słuchawki Galaxy Buds 2 i wyglądają one ciekawie.

Samsung Galaxy Buds 2 to słuchawki bezprzewodowe, które powinniśmy zobaczyć wraz z Note’ami 20. Wcześniej w tym roku Koreańczycy tylko odświeżyli pierwszą generację i wprowadzili na rynek model z dopiskiem plus. Te nowe, które przypominają fasolki, są jednak w drodze. Mamy okazję zobaczyć je na pierwszych renderach.

To, co widzicie poniżej, to nie są oficjalne rendery słuchawek Galaxy Buds 2 pochodzące z materiałów prasowych producenta. Powstały one na podstawie schematów urządzenia, które następnie odtworzono w ten sposób. Widzimy, że słuchawki będą mieć kształt fasolki i na każdej z nich znajdują się piny do bezprzewodowego ładowania. Wiemy, że mają one około 2,8 cm długości.

Na renderach widać, że Samsung Galaxy Buds 2 mają po dwa przetworniki. Jeden z nich powinien służyć do odtwarzania dźwięku w wysokim oraz średnim paśmie. Natomiast drugi w niskim. Słuchawki bezprzewodowe oznaczone są ciągiem znaków SM-R180. Wiemy też, że obecnie znajdują się na etapie EVT, a więc inżynieryjnego sprawdzania sprzętu.

Samsung Galaxy Buds 2 zapewne w sierpniu

Możemy się domyślać, że słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 zostaną pokazane z tegorocznymi notatnikami. Tak więc premiery powinniśmy spodziewać się w sierpniu. Cena i funkcje na razie nie są znane. To informacje, które jeszcze przez jakiś czas pozostaną tajemnicą.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło