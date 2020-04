Samsung Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 2 to flagowe smartfony, które producent planuje zaprezentować latem tego roku. W przypadku tegorocznych iPhone’ów 12 co rusz pojawiają się raporty o możliwych opóźnieniach i jest możliwe, że nie zobaczymy ich we wrześniu. Choć Apple dokłada starań, aby tak się stało. Jak będzie w przypadku telefonów koreańskiej marki?

Koreańskie media raportują, że Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 mają by gotowe na czas. Firma z racji panującej pandemii koronawirusa na razie nie bierze pod uwagę opóźnień. Prace nad telefonami przebiegają bez zakłóceń. Kiedy więc można spodziewać się ich debiutu?

Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 z premierą w sierpniu

Serwis źródłowy raportuje, że Samsung Galaxy Fold 2 i Galaxy Note 20 mają zostać pokazane w sierpniu. To oznacza, że notatniki zadebiutują po roku od poprzedników. Samo wydarzenie ma jednak odbyć się w postaci konferencji online. To oznacza, że odbędzie się bez udziału publiczności. Jest to jednak opcja brana pod uwagę, a nie coś pewnego. Wszystko będzie zależało od sytuacji panującej na świecie. Trudno przewidzieć, jak to będzie wyglądało za kilka miesięcy.

