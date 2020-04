Mate 40 Pro to flagowiec marki Huawei, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie roku. Pojawiły się nowe plotki mówiące o tym, że aparat otrzyma technologię FreeForm. Wiemy też, że Huawei Mate 40 Pro ma dostać bardzo wydajny procesor HiSilicon Kirin 1020. Będzie to układ w 5-nm litografii.

Huawei Mate 40 Pro był już obiektem wielu przecieków. Wiemy, że ma dostać bardzo mocny procesor. Będzie to 5-nm HiSilicon Kirin 1020. Ponownie powracają plotki o tym układzie, ale pojawia się także nowa informacja o technologii FreeForm. Z jej możliwości ma skorzystać aparat flagowca.

Z informacji przekazanych przez analityka Ming Chi Kuo wynika, że Huawei Mate 40 Pro rzeczywiście otrzyma procesor HiSilicon Kirin 1020. Chińczycy rozwijają ten układ pod nazwą kodową Baltimore. Rdzenie CPU mają bazować na Cortex A77 lub A78. Nie jest to jeszcze do końca jasne. Dzięki redukcji procesu litograficznego do 5 nm będzie można liczyć na 30% mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Aparat szerokokątny z Huawei Mate 40 Pro z FreeForm

Technologia FreeForm, która ma znaleźć się w Huawei Mate 40 Pro, obejmuje aparat szerokokątny smartfona. Poprzez wykorzystanie odpowiednich soczewek będzie można zmniejszyć zjawisko zniekształceń obrazu. Domyślamy się więc, że takie rozwiązanie trafi tylko do obiektywu z szerokim kątem. Do pozostałych już nie.

Huawei Mate 40 Pro powinien zadebiutować pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału. Sam procesor HiSilicon Kirin 1020 zapewne zostanie pokazany trochę wcześniej. Możliwe, że pod koniec sierpnia lub we wrześniu. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło