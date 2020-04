Galaxy Note 20 to smartfon, którego aparat ma być podobny do kamery z S20 Ultra. Sugeruje to nowy przeciek w postaci makiety jednego z etui dla flagowca z S Pen. Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Note 20 otrzyma aparat podobny również pod kątem funkcji. Większych zmian względem tego z S20-tek się nie spodziewamy.