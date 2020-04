Aplikacje Google na telefon są jednymi z najczęściej używanych na smartfonach. Zdaje sobie z tego sprawę Huawei, które straciło dostęp do nich w zeszłym roku. To powoduje, że spada sprzedaż urządzeń chińskiej marki, bo część użytkowników nie wyobraża sobie bez nich normalnego użytkowania telefonu. Firma twierdzi jednak, że mogą one zostać dodane do AppGallery.

Huawei uważa, że aplikacje Google na telefon mogą łatwo trafić do AppGallery

Eric Xu, jeden z przedstawicieli Huawei w wywiadzie udzielonym serwisowi źródłowemu stwierdził, że firma rzeczywiście odczuwa sankcje nałożone przez administrację Stanów Zjednoczonych. Uważa też, że Google może bardzo łatwo dodać własne aplikacje do AppGallery. Mogłoby to zrobić w taki sam sposób, jak w przypadku App Store dla urządzeń Apple. Czy tak jednak się stanie?

Pamiętajmy, że w AppGallery aplikacji przybywa. Jest ich coraz więcej, ale ciągle brakuje tych bardzo popularnych. CEO Huawei niedawno przekazał, że wierzy w szybką dostępność. Tym bardziej, że baza użytkowników smartfonów chińskiej marki jest naprawdę olbrzymia. Nie wiadomo, jak jednak postąpi Google.

Huawei znalazło ostatnio też ciekawy sposób na dostęp do aplikacji niedostępnych w AppGallery. Poprzez AppSearch, które pozwala na pobieranie oprogramowania z innych od sklepu Google Play źródeł.

źródło: CNBC