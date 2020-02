AppGallery z EMUI 10 to zamiennik Sklepu Play. Problem jednak w tym, że brakuje tam wielu popularnych aplikacji, jak Facebook, Instagram czy Twitter. To ma jednak wkrótce ulec zmianie, co przekazał CEO Huawei, Richard Yu. Wierzy on, że te programy w AppGallery wkrótce się pojawią i jest to tylko kwestią czasu.