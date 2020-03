AppSearch to nowa aplikacja, którą przygotowało Huawei na smartfony bez usług Google. Jak dobrze wiemy, tam nie można instalować aplikacji z Google Play. Jednak dzięki AppSearch dostęp do popularnego oprogramowania ma być możliwy. Nowe narzędzie ma być dostępne z poziomu sklepu AppGallery.

AppGallery to sklep, gdzie ciągle brakuje wiele popularnych aplikacji. Huawei doskonale o tym wie i brak dostępu do usług Google jest uciążliwy. Wiążę się to z brakiem możliwości pobierania oprogramowania z Google Play i firma postanowiła zaradzić. Chińczycy stworzyli narzędzie o nazwie AppSearch, które ma dać prosty dostęp do popularnych aplikacji na smartfony, które następnie będzie mona szybko zainstalować.

Chińczycy obecnie testują AppSearch w Niemczech i z tamtejszego AppGallery uzyskano do niego dostęp. W opisie czytamy, że jest ono dedykowane smartfonom z HMS (Huawei Mobile Services) i ma pozwolić wyszukiwać popularne aplikacje i gry, które normalnie na Androida można pobierać ze sklepu Google Play. Mamy zrzuty ekranowe, które to prezentują. Zobaczmy sobie, jak to będzie działać.

Tak wygląda w akcji AppSearch Huawei pozwalające instalować aplikacje z Google Play

Poniżej widzicie zrzuty ekranowe z AppSearch (w Niemczech jest to AppSuche). Można szukać aplikacji po popularności, alfabetycznie czy kategoriami. Widać tu wiele programów z Google Play, których to w AppGallery po prostu nie ma. Pewnie zastanawiacie się nad tym, skąd te aplikacje będą pobierane? Nie z oficjalnego źródła.

AppSearch pozwoli pobierać aplikacje z Amazon App Store, APK Mirror, APKMonk, APKPure i AppGallery.Huawei będzie zachęcało użytkowników nowych smartfonów do korzystania z tego narzędzia. Jest to na pewno jakiś pomysł na to, aby obejść restrykcje.

źródło: XDA-Developers