P40 Pro PE to specjalna edycja flagowca Huawei. Dowiadujemy się, z czego ma składać się aparat w tym konkretnym smartfonie. Kamera Huawei P40 Pro PE ma być konkretna. Aparat otrzyma główny sensor z matrycą 52 MP oraz obiektyw peryskopowy. Ma on zapewnić 10-krotny zoom optyczny. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawie.

Huawei P40 Pro PE to specjalna wersja flagowca. Oprócz edycji Red Flag, która też jest w drodze. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, z czego ma składać się aparat. Zapowiada się, że telefon może mieć jedną z najlepszych kamer na rynku.

Aparat Huawei P40 Pro PE ma główny sensor typu 1/1.28 z matrycą 52 MP i obiektywem ze światłem f/1.8. Jest też PDAF i OIS. Następnie mamy obiektyw peryskopowy 240 mm, który ma zapewnić 10-krotny zoom optyczny. Jest też obiektyw szerokokątny z sensorem 40 MP oraz teleobiektyw z matrycą 8 MP i kamerka ToF. Przednia kamera do selfie ma składać się z sensorów 32 MP i ToF.

Huawei P40 Pro PE to ciekawy smartfon, który zapewne będzie aspirować do miana lidera w rankingu DxOMark Mobile. Czy aparat wygra podium, to przekonamy się już wkrótce. Premiera już za kilka dni. Tymczasem znane dane techniczne Huawei P40 Pro PE, które bazują na dotychczasowych wyciekach, znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro PE – dane techniczne

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3160 pikseli)

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP + ToF

aparat fotograficzny z głównym sensorem 52 MP i diodą LED

bateria o pojemności około 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

