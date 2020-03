iPhone 9 – premiera smartfona Apple może być nieodległa

iPhone 9 to wyczekiwany smartfon Apple. Nie zobaczyliśmy go w tym tygodniu z innymi produktami, ale nowe informacje sugerują, że premiera może być blisko. Apple uruchomiło masową produkcję modelu iPhone 9. To oznacza, że jest możliwe, iż zobaczymy go już w przyszłym miesiącu. Wiemy, że ceny mają być atrakcyjne.