iPhone 9 i iPhone 12 – Apple może mieć duże opóźnienia w produkcji

iPhone 9 i iPhone 12 trafią do oferty Apple w tym roku. Pierwszy ze smartfonów jest już blisko. Przecieki mówią, że premiera planowana jest na koniec marca. Niestety, może dojść do zmiany planów, które będą spowodowane przez chińskiego koronawirusa. Ten skutecznie utrudnia produkcję w fabrykach Państwa Środka.

iPhone 9 oryginalnie miał być zaprezentowany pod koniec tego miesiąca. Jednak nowe informacje sugerują, że Apple być może będzie musiało zmienić plany. Problem w tym, że jeśli sprzedaż miałaby ruszyć w kwietniu, to firma będzie dysponować niewystarczającą liczbą urządzeń. Po prostu, w przypadku produkcji dochodzi do opóźnień i spowodowane jest również łańcuchem dostaw. Trudno jednak powiedzieć, jak będzie w rzeczywistości. Telefon miał być hitem, ale jak go nie będzie na rynku, to trudno będzie na to liczyć.

iPhone 12 jak iPhone 9 i Apple też może go opóźnić

Wiemy, że „dwunastki” mają zadebiutować we wrześniu. Niby jest jeszcze dużo czasu, ale już, gdy telefon jest na etapie EVT, występują problemy. Wynikają one z tego, że Apple ograniczyło loty pracowników do Chin, które są jednym z kluczowych aspektów obecnej fazy projektowania. Tutaj również źródło mówi o ewentualnych opóźnieniach, które mogą sięgnąć miesiąca.

źródło: Digitimes