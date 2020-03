iPhone 9 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Nowe plotki mówią o tym, że telefon wszedł w ostatnią fazę weryfikacji produkcji. To oznacza, że jego debiut jest coraz bliżej. Na temat modelu iPhone 9 wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej.

iPhone 9 jest już blisko. Nowy smartfon Apple według ostatnich plotek ma zadebiutować pod koniec tego miesiąca. Ostatnio w sieci pojawiło się domniemane zdjęcie tego modelu. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt wszedł w ostatnią fazę weryfikacji produkcji. To przybliża go do debiutu.

Apple uruchomiło testową produkcję modelu iPhone 9 już w styczniu. Jednak późniejsze problemy z koronawirusem sprawiły, że sprawy przeciągały się w czasie. Źródła branżowe sugerują jednak, że Foxconn w fabryce w Zhengzhou już uruchomił wspomnianą fazę weryfikacji. To oznacza, że telefon wkrótce będzie opuszczać fabryki w dużych ilościach. Po to, aby po premierze została zapewniona odpowiednia podaż.

iPhone 9 trafi na rynek zapewne w kwietniu. Jego cena, która ma wynieść 399 dolarów za wariant z 64 GB miejsca, zapewne sprawi, że będzie to chętnie kupowany telefon. Design może nie jest zbyt nowy, ale wiemy, że Apple umieści w nim bardzo mocny układ A13 Bionic. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

źródło