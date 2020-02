iPhone 9 to wyczekiwany smartfon, ale jego produkcja może nie przebiegać po myśli Apple. Nowy raport sugeruje, że chiński koronawirus może mieć na nią wpływ. Apple już ostrzegło inwestorów, że wyniki kwartalne mogą być niższe od założeń. Jednak iPhone 9 ma być gotowy na czas. Premiera odbędzie się w marcu.

iPhone 9 to smartfon Apple, który ma odnieść sukces. Jego masowa produkcja miała ruszyć w tym miesiącu. Ostatnie plotki wskazują też na przypuszczalną datę premiery. Jednak na etapie składania telefonów może dojść do problemów i winnym będzie chiński koronawirus. Firma już ostrzegła inwestorów, że przychody mogą być niższe względem założeń.

Najnowszy raport Nikkei sugeruje, że produkcja modelu iPhone 9 może nie ruszyć w tym miesiącu, jak to wcześniej planowano. Apple może ją uruchomić dopiero w marcu. Jeśli tak się stanie, a debiut ciągle odbędzie się w przyszłym miesiącu, to początkowo mogą występować trudności w dostępności smartfonów. Dostawcy obecnie mogą zaoferować około 30-40 proc. tego co normalnie.

W raporcie czytamy, że uruchomienie produkcji telefonów iPhone 9 w tym miesiącu jest wysoce nieprawdopodobne. Jeśli rozpocznie się w marcu, to możliwe, że dojdzie do opóźnienia w premierze i ta na przykład odbędzie się później. Na więcej informacji musimy poczekać. Znane dane techniczne modelu iPhone 9, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

